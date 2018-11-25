توتنهام يقسو على تشيلسي بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

تمكن توتنهام من التغلب على تشيلسي، وألحق بمنافسه خسارته الأولى هذا الموسم، تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري، بالانتصار عليه 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.

وافتتح التسجيل ديلي آلي لتوتنهام بعد ثماني دقائق، بضربة رأس مستفيدًا من ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في آخر خمس مباريات أمام تشيلسي في كل المسابقات، وبعد ثماني دقائق أخرى أصبحت النتيجة 2-صفر، بعدما حصل هاري كين على الوقت الكافي، قبل تسديد كرة من مدى بعيد في مرمى الحارس كيبا أريزابالاغا.

وفي الشوط الثاني ظهر تشيلسي بشكل أفضل، لكن مهارة فردية رائعة من سون هيونغ-مين، جعلت النتيجة 3-صفر للفريق صاحب الأرض. وركض لاعب منتخب كوريا الجنوبية واجتاز جورجينيو، ثم راوغ ديفيد لويز بشكل رائع قبل أن يسدد كرة أرضية في مرمى أريزابالاجا.

وقام فريق المدرب ساري بتقليص الفارق بضربة رأس من البديل أوليفييه جيرو، مستفيدًا من كرة عرضية أرسلها سيزار أزبيليكويتا.