بالصور.. مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة المكرمة ينظم برنامج عن اليوم العالمي للسكري

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة المكرمة ممثلاً بقسم البرامج والانشطه اليوم العالمي للسكري وذلك بالشراكه المجتمعية مع مركز الغدد الصماء والسكري بمكة المكرمة من خلال ركن توعوي يحتوي على منشورات علميه وهدايا تذكاريه وندوة.

تهدف الى تثقيف المقيمات المدركات والكادر الوظيفي بهذا المرض حيث القت الدكتورة/ ناريمان قاري محاضرة عن مرض السكري احتوت على العناصر التالية:

⁃ تعريف السكري وتوضيح انواعه

⁃ أعراض السكري في حالتي الارتفاع او الانخفاض

⁃ معدلات السكري الطبيعي للأطفال والكبار والحوامل

⁃ معنى القدم السكري وطرق المحافظة على القدم عند الاصابة

⁃ الاجابه على استفسارات الحضور

وفي الختام تم توزيع الهدايا التذكاريه على الحضور وتقديم شهادة شكر للدكتورة على المشاركة في التفعيل.