أمانة الجوف توضح سبب إزالة النجيل بطريق الملك خالد

علي العنزي(صدى):

أوضحت أمانة منطقة الجوف للجميع، أن إزالة النجيل من الجزيرة الوسطية على طريق الملك خالد، تمت بناءً على وجود مشروع إزالة الجزيرة الوسطية وتأهيلها، علمًا أن الأمانة قامت بزراعته بعد الإزالة بمحيط مجسم الدله.

وجاء ذلك بعد ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إزالة النجيل من الجزيرة الوسطية على طريق الملك خالد (قارا.)

وتناشد أمانة منطقة الجوف الجميع بالتثبت قبل نشر أي معلومات مغلوطة، كما أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أية وسيلة تواصل إعلامية، والتي نشرت الفيديو دون تثبت.