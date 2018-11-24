امرأة تقتل شاب بمساعدة زوجها وتشعل النيران في جثمانه لهذا السبب

القاهرة(صدى):

قتلت سيدة مصرية، شاب، بمساعدة زوجها، بطريقة مروعة، وأشعلت النيران في جثته، لتهديدها بالتشهير بها.

وتلقت مديرية الأمن، بلاغ يفيد بتغيب شاب ثلاثيني، وبعد الاطلاع على تفاصيل الحادث، تمكنت من ضبط المتهمة وزوجها.

واعترفت الزوجة باستدراج الضحية لمنزلهما، حيث قدمت له كوبًا من العصير يحتوي على حبوب منومة، ثم قتلته بمساعدة زوجها؛ بقصد الانتقام منه، لقيامه بابتزازها والتشهير بها وتهديده بفضحها.