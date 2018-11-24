بالفيديو.. ابنة فهد المدلج: أحب الفيصلي.. وأتمنى مواصلة الفريق انتصاراته

ماجد محمد(صدى):

أكدت نورة ابنة فهد المدلج رئيس نادي الفيصلي، حبها للفيصلي، مبينة أنها حضرت مواجهة الفريق بالهلال لدعم النادي ووالدها أيضا.

وأظهرت لقطات تليفزيونية نورة، بعد هدف الفيصلي وهي تبكي من شدة الفرح ودموعها تنغمر على خدها، وعلقت فائلة: ” أنها ظلت تدعو بعد هدف الهلال وسط تساقط الأمطار أن يأتي هدف التعادل، وعندما سجل الفيصلي الهدف القاتل، لم تمالك نفسهت وسقطت دموعها بشكل لا إرادي ” .

وأضافت: ” أنا أحب الفيصلي، لأن أبي علمنا عشق هذا النادي، وحضرت من أجل دعم النادي ودعم أبي، وأتمنى أن يواصل الفريق انتصاراته ” .

يذكر أن مباراة الفيصلي وضيفه الهلال انتهت بالتعادل 1-1 بعد أن كان الأزرق متصدراً حتى الدقيقة الأخيرة من الزمن الرسمي للمباراة ثم أدرك اصحاب الأرض التعادل عند الدقيقة 90.