بالصور.. عقب أضرار الأمطار في الليث.. أمير مكة يوجه بتشكيل لجنة للإيواء

نايف السالم(صدى):

بعد الأضرار الجسيمة التي خلفتها الأمطار في مدينة الليث، وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة للإيواء بمحافظة الليث.

وتتكون اللجنة من وزارة المالية والدفاع المدني والمحافظة بمشاركة الشرطة برئاسة محافظ الليث، محمد بن عبدالعزيز القباع.

وأكد محمد بن عبد العزيز القباع، أن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس بمقر المحافظة بالليث بحضور مدير عام الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وقامت بإسكان ما يقارب من 250 أسرة في فنادق الليث وفي بيت الطالب، ووفرت لهم الإعاشة أيضًا، حسبما ذكر لـ ” سبق ” .

وتابع أنه عقد اليوم أيضًا اجتماع للجنة بحضور مدير عام شركة المياه بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتابعان الأحداث أولاً بأول، مبينًا أنه حتى الآن لم تُسجل أي وفيات، بعد أن داهمت السيول أجزاءً من مدينة الليث.