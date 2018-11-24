بالصور.. الاتحاد ينهي تحضيراته للقاء الديربي

نواف السالم(صدى):

انهى لاعبو فريق الاتحاد، اليوم السبت، تحضيراته لمباراة الديربي مع نظيره ” الأهلي ” ، والمقرر عقدها غدًا الأحد، على ملعب ” الجوهرة ” ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دورى كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” .

جاء ذلك وسط متابعة رئيس النادي ” نواف بن ناصر المقيرن ” ، ونائبه ” لؤي ناظر ” وأعضاء المجلس ” أنمار الحائلي ” ، والأستاذ ” أحمد كعكي ” .

وقدم الجهاز الفني توجيهاته الميدانية النهائية للاعبين قبل الديربي، وانتظم اللاعبون بعد المران في المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء.