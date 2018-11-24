أربعينية تطلب الخلع: زوجي عاشق للنكد والخصام

القاهرة(صدى):

أقامت زوجة مصرية دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بسبب النكد والخصام على أتفه الأسباب والذي كان يستمر لعدة شهور، وذلك بعدما فشلت في تغيير طباعه

وتروى السيدة الأربعينية مأساتها قائلة: ” تزوجت عن طريق العقل فزوجى كان زميلا لى بالعمل، ولم ألاحظ يوما إعجابه بى لكنى فوجئت به يطلب منى الارتباط به فحددت له موعدا مع أسرتى وخلال تلك الجلسة تم الاتفاق على جميع تفاصيل الزواج لتنتهى الجلسة بقراءة الفاتحة، فى اليوم التالى حددنا موعد الخطوبة وبدأنا سريعا فى إعداد عش الزوجية وعقب الانتهاء منه تم تحديد موعد الزفاف كان من أجمل ايام حياتي ” .

وتابعت: ” بدأنا حياتنا الزوجية كانت الايام الأولى لنا هادئة وجميلة ظننت وقتها أن اختيارى كان موفقا فى زوجى لكن سرعان ما اكتشفت حقيقة زوجى فهو عصبى يثور لأتفه الأسباب عاشق للخصام والنكد فوجئت به يرفض التحدث معى لشهور طويلة كان من أغرب للشخصيات التى قابلتها، حاولت تغيير طباع زوجى ولكني فشلت ” .

وأضافت: ” أنجنب طفلى الاول بعد عامين من الزواج اعتقدت ان قدوم ابنى سيغير طباع زوجى لكن كالعادة كل توقعاتى كانت خاطئة ، مرت السنوات سريعًا وأصبح ابنى فى عامه الحادى عشر ليبدأ زوجى فى قهره وخصامه لفترات طويلة ليصاب ابنى بحالة نفسية قاسية بسبب سوء معاملة والده ” .

قررت طلب الطلاق حرصا على مصلحة ابنى لكن زوجى رفض الأمر الذى دفعنى لإقامة دعوى خلع للتخلص منه وحرصا على ابنى من الإصابة بأمراض نفسية تؤثر عليه فيما بعد .