زوجان يفوزان بـ1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما

واشنطن(صدى):

قد تقودك الصدفة إلى ما تتوقع حدوثه أبدًا، وهذا ما حدث مع زوجين أمريكيين، عندما عثرا على بطاقة يانصيب فائزة بمبلغ 1.8 مليون دولار أثناء تنظيف منزلهما بولاية لويزيانا.

وأوضح الزوج أنه استغرق وقتًا للتحقق من الأرقام عدة مرات، قبل أن يدرك أن بطاقته ربحت بالفعل هذا المبلغ الكبير، وكان أمام هارولد وزوجته أسبوعين فقط للاستفادة من البطاقة قبل أن تنتهي صلاحيتها، إذ ربحت بتاريخ 6 يونيو الماضي.

وحصل الزوجان فعلًا على مبلغ 1.3 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وقالا إنهما سيحتفظان بالمبلغ لفترة ما بعد التقاعد.