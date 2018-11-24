شاموسكا: الهلال فريق متميز ونحن استطاعنا إيقافه

نواف السالم(صدى):

أعرب البرازيلي ” شاموسكا ” مدرب فريق الفيصلي، اليوم السبت، عن سعادته بتحقيق نقطة إيجابية من المتصدر الهلال.

وقال ” شاموسكا ” ، مؤتمر صحفي عقد بعد المباراة: إن النتيجة إيجابية، عملنا على أن نحقق فوزًا في المباراة، كان لدينا تفاؤل، وفي الشوط الثاني عدنا إلى الدفاع من أجل إقفال المناطق الخلفية وتقدمنا واستطعنا تسجيل الهدف.

وأضاف ” مدرب الفيصلي ” ، أن الهلال فريق متميز، وكان علينا أن نظهر بمجهود أكبر، والأهم لدينا هي ردة الفعل، ونحن أول فريق استطاع إيقافه، وهذا يجعلنا في الطريق الصحيح، خاصة أننا عملنا في المعسكر بشكل جيد، وحسين القحطاني كان من العناصر المميزة خلال معسكر الكويت ويستحق المشاركة .