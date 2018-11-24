بالفيديو.. استمرار هطول أمطار رعدية على القصيم
ظهرت الحالة الجوية من خلال رادار القصيم، من قليل حيث تشير إلى أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشهدها أجزاء من المنطقة.
وحذرت الهيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على بعض مناطق المملكة غدًا الأحد.
الحالة الجوية كما تظهر الآن من خلال رادار القصيم تشير إلى أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشهدها أجزاء من منطقة القصيم#نرصد_ونحمي #المملكة #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/4G8Bsxec4d
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 24, 2018
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