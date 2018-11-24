بالفيديو.. استمرار هطول أمطار رعدية على القصيم

سالم المطيري(صدى):

ظهرت الحالة الجوية من خلال رادار القصيم، من قليل حيث تشير إلى أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تشهدها أجزاء من المنطقة.

وحذرت الهيئة من استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على بعض مناطق المملكة غدًا الأحد.