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أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة
الباحة(صدى):

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .
كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 37 دقيقة

ماشاء الله تبارك الرحمن

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