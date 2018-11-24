أمطار على منطقة الباحة
هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .
كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35277 ] نشر منذ 1 ساعة
فديت المنظر ياناس
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4711 ] نشر منذ 37 دقيقة
ماشاء الله تبارك الرحمن
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35277 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يجعلها. امطار خير وبركه