بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح لتجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم
نشرت وزارة الصحة، مقطع فيدديو، اليوم السبت، توضح فيه كيفية تجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” احرص على حساب الكربوهيدرات لكل وجبة.
وأوضحت الوزارة خلال الفيديو عدد الكربوهيدرات في مختلف الأطعمة، مؤكد أن بعد تناولها يبدأ الجسم في هضمها في المعدة والامعاء لتنزل في الدم ويبدأ الجسم في طلب الأنسولين.
لتجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم احرص على حساب الكربوهيدرات لكل وجبة. #عدل_عاداتك#جائزة_وعي pic.twitter.com/a8xzFNbecy
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 24, 2018
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