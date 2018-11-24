بالفيديو.. الصحة تقدم نصائح لتجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم

علي القحطاني(صدى):

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيدديو، اليوم السبت، توضح فيه كيفية تجنب ارتفاع وانخفاض مستوى السكر بالدم.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” احرص على حساب الكربوهيدرات لكل وجبة.

وأوضحت الوزارة خلال الفيديو عدد الكربوهيدرات في مختلف الأطعمة، مؤكد أن بعد تناولها يبدأ الجسم في هضمها في المعدة والامعاء لتنزل في الدم ويبدأ الجسم في طلب الأنسولين.