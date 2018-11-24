تعليم الطائف يستضيف غدًا الاحد برنامج تطوير مهارات مشرفي ومشرفات الهوية الوطنية

بدرية المالكي(صدى):

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كافة استعداداتها لاستقبال برنامج تطوير مهارات مشرفي ومشرفات مواد الهوية الوطنية ” التي تدرس بالمدارس العالمية والأجنبية، والذي يدشنه غدًا الأحد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي بفندق الإنتركونتننتال ويستمر ٣ أيام، وسط متابعة مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات، وحضور عدد من مشرفي ومشرفات العموم، و١٠٠ مشارك ومشاركة يمثلون ٤٦ إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأكد اللهيبي أن إدارته قد عملت منذ وقت مبكر على الإعداد والترتيب لهذا البرنامج، وشكلت العديد من اللجان المشرفة على البرنامج للإعداد والتهيئة ومتابعة الأعمال بما يحقق الفائدة لضيوف المحافظة.

وأشار أن التقاء مشرفي ومشرفات عموم ورؤوساء ورئيسات أقسام اللغة العربية والعلوم الاجتماعية والعلوم الشرعية بالطائف خلال الفترة من ١٧ – ١٩ يأتي لدراسة واقع الإشراف التربوي على مواد الهوية الوطنية، وواقع تدريسها والإشراف عليها وسبل تقويمها في المدارس العالمية الأجنبية، ووضع تصور مقترح حول تغيير المدارس إلى مجتمعات مهنية، ودور هذه المجتمعات في تعزيز الهوية الوطنية، وأهمية التنمية المهنية لمعلمي ومعلمات مواد الهوية الوطنية، والاحتياجات المهنية لهم، والاستراتيجيات لتدريس هذه المواد، كذلك طرح برامج لمعالجة الضعف فيها، والتوجهات الحديثة في تدريسها، وغيرها من المحاور ذات العلاقة .

فيما رحب اللهيبي بضيوف تعليم الطائف المشاركين والمشاركات، متمنيًا للجميع طيب الإقامة، وتحقيق مايهدف إليه اللقاء من رؤى تطويرية للعمل.