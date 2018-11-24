” جيسوس ” : الفرج وسالم وكنو لم يكونوا بجاهزية كاملة اليوم

ماجد محمد(صدى):

قال جورجي جيسوس، مدرب نادي الهلال، إن سلمان الفرج، وسالم الدوسري، ومحمد كنو، لم يكونوا بجاهزية كاملة بعد عودتهم من المنتخب، متابعًا أن هذا الأمر أثر على عطائهم اليوم.

يذكر أن اللقاء الذي جمع كلًا من نادي الهلال ونظيره الفيصلي، اليوم السبت، انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر للفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

وأحرز هدف الهلال اللاعب سلمان الفرج، بالدقيقة 79 من زمن اللقاء، فيما رد لاعب نادي الفيصلي حسين القحطاني، بهدف التعادل في الدقيقة 90.