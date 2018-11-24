” آل الشيخ ” لـ اتحاد الكرة: لماذا أجلت مباراة أحد والهلال ؟!
وجه المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة ، اليوم السبت، سؤالًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في رئيسه ” عادل البطي ” ، عن سبب تأجيل مباراة فريقي ” أحد والهلال ” في الوقت الذي لم تؤجل به مباراة فريقي ” النصر و الوحدة ” .
وقال ” آل الشيخ ” ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” : ” سؤال مهم وأوجهه لـ الاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي، مباراة أحد والهلال أتاجلت، والنصر والوحدة ماتأجلت ؟! أحد يفهمني ! ” .
وأضاف ” آل الشيخ ” في تغريدة أخرى: ” أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه! ” .
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1665 ] نشر منذ 34 دقيقة
والله ان فشل الدوري ماهي غريبه سبب الفشل انت وناديك الفقر ذا اللي جالس تدلعه وتجامله على حسابنا وذابحكم الشك في كل شيء
فكونا بس من وضع المظلوميات والبكائيات فلقتوا روسنا