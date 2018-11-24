” آل الشيخ ” لـ اتحاد الكرة: لماذا أجلت مباراة أحد والهلال ؟!

نواف السالم(صدى):

وجه المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة ، اليوم السبت، سؤالًا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا في رئيسه ” عادل البطي ” ، عن سبب تأجيل مباراة فريقي ” أحد والهلال ” في الوقت الذي لم تؤجل به مباراة فريقي ” النصر و الوحدة ” .

وقال ” آل الشيخ ” ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” : ” سؤال مهم وأوجهه لـ الاتحاد السعودي وللأخ عادل البطي، مباراة أحد والهلال أتاجلت، والنصر والوحدة ماتأجلت ؟! أحد يفهمني ! ” .

وأضاف ” آل الشيخ ” في تغريدة أخرى: ” أشياء غريبة تحدث وكأن المقصود إفشال الدوري وقتل المنافسة فيه! ” .