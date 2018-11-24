سالم الدوسري يعلق على تعادل الفيصلي مع الهلال

نواف السالم(صدى):

أكد سالم الدوسري لاعب الهلال أن تعادل الفيصلي مع فريقه في مواجهة اليوم يقلص الفارق بين الهلال ووصيفه النصر إلى ٣ نقاط.

وأضاف ” الدوسري ” أن عودة لاعبي الهلال من منتخباتهم أثرت عليهم اليوم، مؤكدا ” من الطبيعي أن يتأثر مستوانا بعد العودة من التوقف “.

وأضاف الدوسري أن التعادل بطعم الخسارة، مبينا أنهم لم يؤدوا المستوى المطلوب.

يذكر أن الفيصلي أوقف سلسلة انتصارات الهلال بعد أن فرض عليه التعادل 1-1، بهدف في الدقيقة الأخيرة سجله حسين القحطاني في مرمى فريقه السابق اليوم السبت، ليصبح الفارق ثلاث نقاط بين الهلال المتصدر ومطارده النصر، قبل مباراة قمة بينهما في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.