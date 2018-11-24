طرد ” بيتروس ” يثير الجدل بين جماهير الهلال والنصر

ماجد محمد(صدى):

يتابع جماهير النصر والهلال عن كثب، ما ستسفر عنه الساعات القادمة، بشأن قرار إيقاف اللاعب البرازيلي محور نادي النصر ” بيتروس ” من عدمه.

وتلقى ” بيتروس ” البطاقة الحمراء قبيل نهاية لقاء النصر والشباب دوريًّا البارحة، بسبب تدخله المباشر على قدم ظهير الشباب ” إيلير سيلفا ” .

ومن جانبهم طالب ” الهلاليون ” بإيقاف بيتروس مباراة إضافية للمباراة التي سيوقف عنها تلقائيًّا بسبب البطاقة الحمراء، وفي حال إيقافه مباراتين سيتغيب بيتروس عن لقاءي الوحدة والهلال.

ويرى ” النصراويون ” ، أن البطاقة الحمراء التي عوقب بها بيتروس كافية، ولا تستحق الإيقاف مباراة إضافية، بسبب أن اللعبة مشتركة والتدخل كان غير متعمد بسبب المنافسة على الكرة.