طرد ” بيتروس ” يثير الجدل بين جماهير الهلال والنصر
يتابع جماهير النصر والهلال عن كثب، ما ستسفر عنه الساعات القادمة، بشأن قرار إيقاف اللاعب البرازيلي محور نادي النصر ” بيتروس ” من عدمه.
وتلقى ” بيتروس ” البطاقة الحمراء قبيل نهاية لقاء النصر والشباب دوريًّا البارحة، بسبب تدخله المباشر على قدم ظهير الشباب ” إيلير سيلفا ” .
ومن جانبهم طالب ” الهلاليون ” بإيقاف بيتروس مباراة إضافية للمباراة التي سيوقف عنها تلقائيًّا بسبب البطاقة الحمراء، وفي حال إيقافه مباراتين سيتغيب بيتروس عن لقاءي الوحدة والهلال.
ويرى ” النصراويون ” ، أن البطاقة الحمراء التي عوقب بها بيتروس كافية، ولا تستحق الإيقاف مباراة إضافية، بسبب أن اللعبة مشتركة والتدخل كان غير متعمد بسبب المنافسة على الكرة.
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