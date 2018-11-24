إليسا تكشف عن حالتها العاطفية

بيروت(صدى):

تفاعلت الفنانة اللبنانية إليسا، مع متابعيها عبر حسابها على ” تويتر ” ، من خلال طرحهم لاسئلة لها، وإجابتها عليهم، وكانت من ضمن الأسئلة التي أثارت حيرة جمهورها: ” هل أنتِ مغرمة؟ ”

وأجابت إليسا على السؤال من خلال رمز القلب، دون إضافة أي تفاصيل أخرى، مما أحدث ضجة عبر الموقع، فقد رأى بعض معجبي النجمة أنها تجيب بـ” نعم ” لكنها لا ترغب في كشف التفاصيل، فيما اعتبر بعضهم الآخر ردها مجرّد تعبير عن حبها وتقديرها لمتابعيها.

كما ردت على سؤال صفحة ” عديلة ” الشهيرة: ” هل أنت في صدد تحضير ألبوم جديد كما يعتقد الجميع؟ ” ، وأجابت: ” نعم ربما (ضحك) لكن ليس قريبًا جدًا. ”

وأعلنت الفنانة أنها ستظهر قريبًا في حدث أو برنامج تليفزيوني، من خلال ردها على سؤال: ” متى سنراك في حدث أو برنامج تلفزيوني في لبنان؟ ” : ” قريبًا جدًا في كانون الأول/ ديسمبر، إذًا ابقوا مستعدين. “