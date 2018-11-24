بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الهلال والفيصلي

ماجد محمد(صدى):

انتهى اللقاء الذي جمع كلًا من نادي الهلال ونظيره الفيصلي، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر للفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

هذا وأحرز هدف الهلال اللاعب ” سلمان الفرج ” بالدقيقة 79 من زمن اللقاء، فيما رد لاعب نادي الفيصلي ” حسين القحطاني ” بهدف التعادل في الدقيقة 90 .

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : سلمان الفرج في الدقيقة 79

الهلال 1 : 0 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/PIX0v3aIcm — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2018