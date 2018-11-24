بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الهلال والفيصلي
انتهى اللقاء الذي جمع كلًا من نادي الهلال ونظيره الفيصلي، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر للفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.
هذا وأحرز هدف الهلال اللاعب ” سلمان الفرج ” بالدقيقة 79 من زمن اللقاء، فيما رد لاعب نادي الفيصلي ” حسين القحطاني ” بهدف التعادل في الدقيقة 90 .
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب : سلمان الفرج في الدقيقة 79
الهلال 1 : 0 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/PIX0v3aIcm
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2018
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب : حسين القحطاني في الدقيقة 90
الهلال 1 : 1 الفيصلي #الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/VVVeiUAMOP
— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 24, 2018
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