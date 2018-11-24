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بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الهلال والفيصلي

بالفيديو والصور.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الهلال والفيصلي
ماجد محمد(صدى):

انتهى اللقاء الذي جمع كلًا من نادي الهلال ونظيره الفيصلي، اليوم السبت، بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل أخر للفريقين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير ” محمد بن سلمان ” للمحترفين.

هذا وأحرز هدف الهلال اللاعب ” سلمان الفرج ” بالدقيقة 79 من زمن اللقاء، فيما رد لاعب نادي الفيصلي ” حسين القحطاني ” بهدف التعادل في الدقيقة 90 .


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