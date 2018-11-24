التعاون يحقق فوزًا مثيرًا على الاتفاق

نواف السالم(صدى):

فاز فريق التعاون بـ 4 أهداف على الاتفاق مقابل بهدفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

وتقدم الاتفاق بهدفين نظيفين سجلهما حسين السيد ومحمد الكوكيبي في الدقيقتين 11 و17.

وفي حين تمكن التعاون من تسجيل أربعة أهداف متتالية عن طريق ليندر تاوامبا (هدفين) في الدقيقتين 30 و72، من ركلة جزاء، وهيلدون أوجوستو في الدقيقة 49 من ركلة جزاء وسيدريك أميسي في الدقيقة 76.

ويذكر أن التعاون رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة أمام الاتفاق الذي توقف رصيده عند 14 نقطة في المركز السابع.