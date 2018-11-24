وزير الخدمة المدنية يلتقي نظيره العماني لتعزيز العلاقات الثنائية

سعيد العجل(صدى):

التقى اليوم معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان بمعالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة، وذلك في زيارة رسمية للسلطنة، وكان في استقبال معاليه لدى وصوله السلطنة معالي وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد بن عمر المرهون، وسعادة الأستاذ عيد بن محمد الثقفي سفير خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عمان، وعدد من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية العمانية والسفاره السعودية.

وتأتي زيارة معالي وزير الخدمة المدنية لسلطنة عمان تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما سيشارك معاليه في المؤتمر السنوي الثامن عشر “ دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ” الذي سيعقد يومي 26 و27 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة مسقط.

وفي سياق الزيارة التي يقوم بها معالي وزير الخدمة المدنية لسلطنة عمان الشقيقة التقى معاليه بأخيه معالي وزير الخدمة المدنية في عمان الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وخلال اللقاء أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان على متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد -حفظهما الله-.

وأكد معاليه خلال اللقاء أهمية الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، وناقش مع الجانب العماني ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية، وسبُل التعاون في مجال الأنظمة واللوائح المنظمة للخدمة المدنية. كما تمت مناقشة الخطط اللازمة لتفعيل تقنية المعلومات وتسهيل الإجراءات، وأتمتة أنظمة العمل في القطاع الحكومي.

كما استعرض معالي وزير الخدمة مع أخيه معالي وزير الخدمة المدنية العماني أوجه تطوير الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية، وطرق الاستفادة من التجارب الناجحة، واستذكر معاليه في هذا الشأن بعض بنود رؤية المملكة 2030 التي جاءت في كثير من مضامينها في هذا السياق المتصل بقطاع الخدمة المدنية.