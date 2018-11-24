ملك البحرين يستقبل ” ولي العهد ” بثاني محطات جولته الخارجية

المنامة(صدى):

استقبل صاحب السمو ملك البحرين ” حمد بن عيسى آل خليفة ” ، اليوم السبت، سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” عقب وصوله إلى مملكة البحرين، والتي تعد ثاني محطات جولته الخارجية التي تشمل عدة دول عربية إضافة إلى الأرجنتين حيث سيشارك في قمة مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يجري الزعيمان مباحثات ثنائية تتناول العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورت الأحداث على الساحات الإقليمية والعربية والدولية.