الدفاع المدني يوجه رسالة تحذيرية لقائدي السيارات

الرياض(صدى):

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني قائدي المركبات من الاقتراب من الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه، مؤكدة أنه يعرضهم للخطر ومرافقيه.

وأوضح حساب الدفاع المدني عبر إنفوجرافيك: ” إذا كنت تقود سيارتك أثناء الأمطار توجه بها بعيدا عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول ” .

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم (السبت) هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل، القصيم، الشرقية، الباحة، عسير، جازان)، وقد يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.