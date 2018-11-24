الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس في 3 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار مبكر من تقلبات الطقس، إذ تتوقع تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، في منطقة الحدود الشمالية: ” عرعر، وطريف، ويشمل الطرق والأماكن المفتوحة. ”

كما توقعت استمرار هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية، في منطقة حائل: ” النحيتية، الرفايع، الرشاوية، والأجزاء المجاورة لها “، وأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في منطقة الحدود الشمالية: ” رفحا. ”

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، أن هذه الحالة ستبدأ اليوم في تمام الساعة 8 مساءً، وتنتهي في الغد الساعة 8 صباحًا، في الحدود الشمالية، بينما تبدأ في حائل الساعة 7 مساء اليوم، وتنتهي الساعة 2 صباح اليوم التالي، وتبدأ في رفحا الساعة 9 مساءً اليوم السبت، وتنتهي في الغد الساعة 3 صباحًا.