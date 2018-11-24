اعتماد مباراة واحدة لنهائي أبطال آسيا للأندية بداية من الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر عن إقرار لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنظيما جديدا لبطولة دوري أبطال آسيا للأندية المزمع إقامتها بدءاً من شهر مارس المقبل في نسختها لعام 2019 يتمثل بأن تكون المباراة النهائية المزمع إقامتها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل من مباراة واحدة فقط بعد أن كان نهائي البطولة يقام من مباراتين ذهاباً وإيابا على أرض الفريقين المتأهلين للنهائي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة المسابقات في الفترة المقبلة توضيحا حول الآلية الجديدة في البطولة على أن يكون النهائي في أرض محايدة كطلب مقدم من إحدى الدول لاستضافة النهائي أو مباراة في أرض أحد الفريقين المتأهلين للنهائي،بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وجاء استحداث النظام الجديد للبطولة بمباراة وحيدة في النهائي كأول مرة في نسختها الحديثة.

وقام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجراء قرعة البطولة أول من أمس الخميس بمقر الاتحاد بمدينة كوالالمبور الماليزية وحضر القرعة ممثلو الأندية السعودية الأربعة المشاركين في البطولة.