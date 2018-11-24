بالفيديو.. عروسان يسقطان من ” ونش ” في حفل زفافهما
أظهر مقطع فيديو، عروسان يجلسان في ” ونش ” ، أثناء حفل زفافهما، في تركيا، ثم سقطا بشكل مروع وسط الحاضرين.
وركض الحاضرون إليهم، محاولين مساعدتهما في النهوض، وأراد العروسان بفعلتهما الخروج عن المألوف، وهما يجلسان وسط المعازيم.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38738 ] نشر منذ 51 دقيقة
واحد يبي يملك على خطيبتة
وأبوها والشيخ والشهود قاعدين
ساله الشيخ:هل انت قادر على النكاح
وتوابعه؟
رد وهو متحمس
انكحها وانكح…..😂😂😂
يقولون لحد الحين يدق باب بيتهم
يبي نعاله ومفتاح سيارته🏃😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35254 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبحان موزع العقول متبشنق في الحراثه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35254 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبحان موزع العقول متبشنق في الحراثه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35254 ] نشر منذ 38 دقيقة
سبحان موزع العقول متبشنق في الحراثه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35254 ] نشر منذ 37 دقيقة
سبحان موزع العقول متبشنق في الحراثه