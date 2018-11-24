بالفيديو.. عروسان يسقطان من ” ونش ” في حفل زفافهما

أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عروسان يجلسان في ” ونش ” ، أثناء حفل زفافهما، في تركيا، ثم سقطا بشكل مروع وسط الحاضرين.

وركض الحاضرون إليهم، محاولين مساعدتهما في النهوض، وأراد العروسان بفعلتهما الخروج عن المألوف، وهما يجلسان وسط المعازيم.