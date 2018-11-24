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بالفيديو.. عروسان يسقطان من ” ونش ” في حفل زفافهما

بالفيديو.. عروسان يسقطان من ” ونش ” في حفل زفافهما
أنقرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، عروسان يجلسان في ” ونش ” ، أثناء حفل زفافهما، في تركيا، ثم سقطا بشكل مروع وسط الحاضرين.

وركض الحاضرون إليهم، محاولين مساعدتهما في النهوض، وأراد العروسان بفعلتهما الخروج عن المألوف، وهما يجلسان وسط المعازيم.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38738 ] نشر منذ 51 دقيقة

واحد يبي يملك على خطيبتة
‏وأبوها والشيخ والشهود قاعدين
‏ساله الشيخ:هل انت قادر على النكاح
‏وتوابعه؟
‏رد وهو متحمس
‏انكحها وانكح…..😂😂😂

‏يقولون لحد الحين يدق باب بيتهم
‏يبي نعاله ومفتاح سيارته🏃‍😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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