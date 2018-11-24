الأجهزة الأمنية بمهد الذهب تعثر على جثة مجهولة في بئر ” ارتوازية “

عادل الحربي (صدى):

أعلن كلًا من شرطة محافظة مهد الذهب والدفاع المدني، اليوم السبت، عن مباشرتهما التعامل مع جثة مجهولة تم العثور عليها في بئر ” ارتوازية ” بالقرب من هجرة الرقابية جنوب المحافظة.

وجاء ذلك عقب تلقى غرفة العمليات بالمهد بلاغًا، من أحد المواطنين، يفيد فيه بملاحظة ذباب ورائحة كريهة تخرج من بئر ارتوازية بالصحراء.

وباشرت الجهات الأمنية الموقع وتبيّن أن الجثة تعود لآدمي، وبدأت جهود انتشالها لاستكمال التحقيقات حول الحادثة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أن الفرق ما زالت تنتظر الدعم والإمكانات المتقدمة من المدينة المنورة؛ نظرًا لضيق البئر وصعوبة استخراج الجثة.

وأكدت على استخراج جزء من الجثة يُعتقد أنها يد إنسان، فيما لا تزال المحاولات جارية لاستخراج بقية الجثة.