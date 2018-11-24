شاهد.. قوس قزح يتألق في سماء الشرائع

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة ظهور قوس قزح في سماء الشرائع اليوم السبت أثر هطول الأمطار عليها.

وتمكن الكثيرون من رؤية ظاهرة قوس قزح ، البديعة في سماء الشرائع، فيما التقط المواطنين الصور والفيديوهات لتلك الظاهرة المتجلية بسبعة ألوان.

كانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً على منطقة مكة المكرمة يشمل (مكة المكرمة- الليث- الشعيبة- القنفذة والأجزاء المجاورة لها) عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول ابتداءا من الرابعة من مساء اليوم (السبت) وتستمر حتى منتصف الليل.