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بالفيديو .. نمبر وان تجمع شيماء سيف وآيتن عامر بحفل ميلادها

بالفيديو .. نمبر وان تجمع شيماء سيف وآيتن عامر بحفل ميلادها
القاهرة(صدى):

نشرت الفنانة شيماء سيف عبر حسابها في ” إنستغرام ” مقطع فيديو، اليوم السبت، من حفل عيد ميلاد الفنانة ” آيتن عامر ” ، ترقصان فيه على أنغام أغنية محمد رمضان ” نمبر وان ” .

وأرتدت ” شيماء ” تي شيرت مكتوب عليه رقم ” 1 ” ، وظلت تردد كلمات الأغنية مع آيتن.

وكشفت ” شيماء ” ، عن صورة تجمعها بمحمد رمضان، ترتدي فيها نفس الـ ” تي شيرت ” ، وتشير بإصبعها هي ورمضان إلى الرقم 1، وهو الشعار المميز لمحمد رمضان.

ومن جانبها علقت ” أيتن عامر ” على صورة نشرتها بحسابها في ” إنستغرام ” من حفل عيد ميلادها مع زوجها محمد عز العرب قائلة: ” ربنا ما يحرمني منك شكرًا على أحلى مفاجأة ” ، وهو ما يعني أن زوجها أعد لها الاحتفال دون أن يكون لديها علم به وهو ما اعتبرته مفاجأة.


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