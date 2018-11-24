شروط عودة نيمار إلى ناديه السابق برشلونة

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن هناك 4 شروط لابد من تحققها من أجل عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ناديه السابق برشلونة.

وقالت المصادر أن الشرط الأول، هو مسامحة جماهير النادي الكاتالوني لنيمار دا سيلفا على رحيله المفاجئ عن “ البلوغرانا ” ، وحمل قميص باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تخطت كل الأرقام القياسية الممكنة (222 مليون يورو).

وأضافت : أما الشرط الثاني، فهو استغناء النجم البرازيلي (26 عاماً) عن جزء كبير من الأموال التي يحصل عليها، إذ يتقاضى نيمار حالياً مع الفريق الباريسي حوالي 36 مليون يورو في السنة، في حين لن يتقاضي نفس الراتب في حال عودته إلى “ البلوغرانا ” .

وتابعت: أن الشرط الثالث، هو تسوية الخلافات القضائية بين اللاعب وبرشلونة، إذ رفع نيمار في وقت سابق دعوة قضائية ضد النادي الكاتالوني للمطالبة بمبلغ 26 مليون يورو الخاصة بمكافأة تجديد عقده مع برشلونة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016.

وتضمن الشرط الرابع والأخير : سماح باريس سان جيرمان لنيمار دا سيلفا بالرحيل عن الفريق صوب برشلونة، وأضاف أن النجم البرازيلي يمتلك عقداً مع فريق العاصمة الفرنسية يمتد حتى صيف 2022.