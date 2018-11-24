امرأة تشرب مياه سيارتها لمدة 6 أيام حفاظا على حياتها

كانبرا(صدى):

نجت أمرأة آسترالية من الموت بعد أن وجدت نفسها في منطقة مقفرة لا حياة فيها ولا تملك سوى نصف لتر ماء، حيث عاشت على شرب مياه سيارتها لمدة 6 أيام.

وقالت إنها أضطرت إلى شرب بولها في اليوم الأخير بعد أن نفذ الماء منها، وغطت سيارتها بالمناشف في محاولة لخفض درجة الحرارة واستخدام مكيف الهواء حتى نفاذ الوقود.

وتمكنت فرق الإنقاذ من العثور عليها ونقلها إلى المستشفى للتأكد من حالتها الصحية.