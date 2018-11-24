بعد اتهامها بشراء جائزة ” باما “.. هكذا دعمت والدة دنيا بطمة نجلتها!

أميرة خالد(صدى):

قامت ليلى أتاسي والدة الفنانة المغربية دنيا بطمة، بنشر صورة للأخيرة عبر حسابها على ” إنستغرام ” ، هنأتها من خلالها بفوزها بجائزة ” باما ” لأفضل مطربة صاعدة في الشرق الأوسط.

وعلقت ” أتاسي ” عليها قائلة: ” إن ينصركم الله فلا غالب لكم ” ، وبدا ذلك وكأنه ردّ على الاتهامات التي وجهت إلى النجمة بشراء الجائزة.

كانت بطمة قد أعلنت في وقت سابق عن حصولها على الجائزة وحضرت حفل التوزيع الذي أقيم في نيويورك بفستان براق جعلها أشبه بأميرات عالم ” ديزني “، وتنافست على الفئة نفسها مع عدد من الفنانين العرب، هم الإماراتية شمة حمدان والسعودية داليا مبارك والنجم السوري ناصيف زيتون والنجم الفلسطيني محمد عساف والعراقي نور الزين والمغني الكويتي حمد القطان والمغني السعودي عايض يوسف.