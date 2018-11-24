بالفيديو.. محيط الكلية الجامعية بالليث يمتليء بالماء في اليوم المقرر لاختبارات ” القياس “

علي القحطاني (صدى):

ملأت المياه محيط الكلية الجامعية بالليث، في اليوم المقرر فيه استقبال المعلمات لتأدية اختبار الكفايات ” القياس ” ، التابع للمركز الوطني للقياس.

واجتاحت المحافظة، مساء أمس، سيول منقولة، وحولت شوارعها إلى مسطحات مائية، يصعب السير في بعض المواقع منها.

يذكر أن المركز الوطني للقياس كان قد أعلن عن ‏‫تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر، في محافظة الليث، نظرًا لتغير الأحوال الجوية، بعد أن تم التواصل مع المستفيدات لخدمتهن وتأجيل الموعد.