بالفيديو.. محيط الكلية الجامعية بالليث يمتليء بالماء في اليوم المقرر لاختبارات ” القياس “
ملأت المياه محيط الكلية الجامعية بالليث، في اليوم المقرر فيه استقبال المعلمات لتأدية اختبار الكفايات ” القياس ” ، التابع للمركز الوطني للقياس.
واجتاحت المحافظة، مساء أمس، سيول منقولة، وحولت شوارعها إلى مسطحات مائية، يصعب السير في بعض المواقع منها.
يذكر أن المركز الوطني للقياس كان قد أعلن عن تأجيل اختبار المعلمات المنعقد اليوم السبت 24 نوفمبر، في محافظة الليث، نظرًا لتغير الأحوال الجوية، بعد أن تم التواصل مع المستفيدات لخدمتهن وتأجيل الموعد.
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