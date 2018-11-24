تعليم الرياض يستقبل استمارات الترشيح للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين

سعيد العجل(صدى):

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة الموهوبين في استقبال استمارات ترشيح الطلاب للمشروع الوطني للتعرف على الموهوبين للعام الحالي ١٤٣٩-١٤٤٠هــ.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي حرص الإدارة على تطبيق آلية الترشيح للموهوبين وفق الدليل التنظيمي للترشح للمشروع مشيراً إلى أهمية معرفة الجوانب المعرفية والإبداعية لدى الطلاب من قبل المعلمين وأولياء الأمور لاكتشاف مواهب الطلاب وإتاحة الفرصة لتنميتها وخلق أجيال مبدعة بما يتوافق مع أهداف ومرتكزات رؤية الوطن ٢٠٣٠ .

من جهته بيّن مدير صلاحية المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين بتعليم الرياض الأستاذ موسى المشيخي أن الطلاب المستهدفين في المشروع هم طلاب الصف الثالث والسادس ابتدائي وطلاب الصف الثالث متوسط إضافة إلى طلاب الصف الرابع لمن لم يسبق لهم التسجيل والاختبار في الصف الثالث موضحاً أن الترشيح يكون عن طريق المدرسة وفق الشروط المحددة أو عن طريق ولي الأمر بالدخول إلى موقع موهبة وتسجيل الطالب بما يعرف بالترشيح الذاتي ليتم بعد ذلك استكمال البيانات في موقع قياس.

وأشار المشيخي إلى أن الترشيح متاح لجميع الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية إلا أنه تم تخصيص الترشيح المدعوم ليكون لطلاب المدارس الحكومية فقط مشدداً على أن قائد المدرسة هو المسؤول وبشكل مباشر عن عملية ترشيح طلاب مدرسته .

وأوضح المشيخي أن إجراءات الترشيح تتضمن تعبئة استمارة البيانات الأولية للطالب واستمارة الخصائص والسمات الشخصية ثم يتم إرسالها إلى إدارة الموهوبين في موعد أقصاه ٥/٤/١٤٤٠هـ على أن يتم إجراء اختبار مقياس موهبة خلال يومي 12-13/5/1440هـ.