مدرب الاتحاد السابق على رأس المرشحين لتدريب أحد

ماجد محمد(صدى):

وضع نادي أحد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا ضمن قائمة المرشحين لتدريب الفريق في المرحلة المقبلة، بعد إقالة مديره الفني فرانسيسكو أرسي.

ويأتي ترشيح سييرا نظرا للخبرة التي يتمتع بها المدرب في الدوري السعودي، إذ كان مديرا فنيا لنادي الاتحاد في الموسم الماضي، وتمكن من قيادة العميد للفوز ببطولتي كأس ولي العهد (2016/2017)، وكأس الملك (2017/2018) قبل أن يرحل لتعثر مفاوضات التجديد مع إدارة النادي.

وتولى سييرا قيادة فريق شباب الاهلي دبي، الإماراتي، مطلع الموسم الجاري، قبل أن يقال من منصبه لسوء النتائج.

يحتل أحد المركز قبل الأخير (الخامس عشر) في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 6 نقاط.