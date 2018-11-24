شركات زراعية كندية تشتكي من خسائر ضخمة بعد عقوبات المملكة

عادل الحربي(صدى):

تكبدت عدة شركات زراعية كندية خسائر كبيرة عقب العقوبات السعودية ضد كندا بعد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، وتوقف صادرات الشعير الكندية إلى المملكة.

وتدرس بعض الشركات العاملة في الشعير والقمح تغيير نشاطها عقب الخسائر الكبيرة وتأثرها بعقوبات المملكة؛ حيث أن كندا أضاعت الكثير من الفرص الاقتصادية؛ فيما قالت إحداهن: ” إن السعودية كانت عميلاً مهماً جداً، وتشتري مساحات ضخمة من الإنتاج. ”

وأضافت الشركة الكندية: ” لكن في الوقت الحالي الوضع بدأ يسوء بشكل كبير، وهناك محاولات لفتح أسواق جديدة في محاولة للتقليل من الخسائر ” ؛ بينما تعد المملكة سوق ضخم، ومن كبار المستوردين في العالم، وكانت سوقًا مربحة للغاية وتنمو.