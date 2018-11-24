بالصور.. معماريون إيطاليون يقومون بزيارة لعدد من المباني التراثية برجال ألمع

محمد السعران(صدى):

إستقبلت بلدية محافظة رجال ألمع عدداً من المعماريين الإيطاليين بدعم من أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، حيث كان في استقبالهم رئيس البلدية الأستاذ “سعيد بن علي حافظ” وعدد من منسوبي البلدية ، حيث عقد رئيس البلدية اجتماعاً مع الوفد الزائر لإطلاعهم على مستجدات العمل بالمحافظة وسبل الإرتقاء بالعمل المعماري في المحافظة .

بعد ذلك قام المعماريون الإيطاليون بأخذ جولة على عدد من المباني المتعددة بالمحافظة من المباني السكنية العامة ومباني بلدية وسياحة ومدرسية وتراثية ،كما قاموا بزيارة للقرية التراثية برجال ألمع ، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذا المعلم التراثي العريق ، إضافة لزيارة عدد من المنازل التراثية والتي قام الألمعيون قديماً ببنائها من الحجارة الصلبة والطين وشمخوا بهذه المنازل حتى وصل بعضها إلى ثلاث طوابق وهي ما تعرف لديهم بالحصون.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي على هامش مشاركة المعماريون الإيطاليون بالمعرض المعماري بأمانة المنطقة الذي احتوى على ١٦ مشروعاً لتجارب معماريين إيطاليين في مجالات متعددة ، والذي قام سمو أمير المنطقة بزيارته مؤخراً .