بيوم زفافها.. كيت ميدلتون تنتهك التقاليد الملكية بسبب شعرها

لندن(صدى):

كشف فيلم وثائقي للصحفي آشلي بيرسون عن العلاقات بعائلة دوق ” كامبردج ” ، أن كيت ميدلتون حاولت في يوم زفافها من الأمير ويليام انتهاك تقاليد الملكة إليزابيث الثانية.

حيث طلب ممثلو العائلة المالكة من ” ميدلتون ” أن تجمع شعرها في تسريحة عالية لأجل الاحتفال الرسمي للزواج، إلا أن الدوقة لن ترغب بذلك؛ لأنها وخطيبها يحبان شعرها مسدولاً.

وفي النهاية تم التوصل لحل الوسط، حيث وافقت ” كيت ” على رفع جزء من شعرها تاركة الجزء الآخر مسدولاً.