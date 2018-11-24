 رصاصات تفوق سرعة الصوت تقترب من الخروج إلى النور

موسكو (صدى):

كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن رصاصة تخرج من ماسورة أحد الأسلحة الصغيرة بسرعة حوالي 5.8 متر ” عدد ماخ ” ، أي حوالي 2000 متر في الثانية بسرعة تفوق سرعة الصوت، علمًا بأن سرعة خروج الرصاص من فوهة بندقية القنص Orsis T-5000 حوالي 925 متر/ ثانية.

وفي السياق نفسه، أكدت التقارير على إمكانية ظهور رصاصة تفوق سرعتها سرعة الصوت في روسيا؛ فيما لن تستخدم على نطاق واسع، وسوف تستخدم في المقام الأول من قبل القوات الخاصة.

وأشارت إلى أنه عند استخدام الأسلحة المجهزة بهذه الرصاصات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عددًا من العوامل: سرعة الرياح، واتجاهها، وكثافة الهواء، مضيفا أن الرصاصة التي تفوق سرعة الصوت في أي حال ستكون قادرة على تحقيق الهدف المحدد، قبل أن يتمكن الهدف من ترك الموقع.