ميسي يحطم الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد في حالة واحدة

ماجد محمد(صدى):

يترقب مهاجم فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، عندما يلاقي أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في الجولة 13 من عمر الدوري الإسباني.

ويعادل ميسي في حالة فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد، الرقم القياسي لأسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس، ويسجل رقماً قياسياً جديداً.

وكان أسطورة ريال راؤول، لعب 27 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، حقق الفوز في 17 منها، بينما خاض ميسي حتى الآن 21 مباراة أمام أتلتيكو مدريد، في الدوري الإسباني، وفاز 16 مرة.