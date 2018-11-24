كشف حقيقة تلف بطارية السيارة من نظام تشغيل وإيقاف المحرك أوتوماتيكيا

متابعة _ أميرة خالد(صدى):

تعددت الأنظمة الحديثة المضافة إلى السيارات بعد التقدم التقني في عالم السيارات في الفترة الأخيرة، وإحداها هو نظام تشغيل وإيقاف المحرك Start/Stop Engine أوتوماتيكياً.

ولقد تم ابتكار هذا النظام لأجل خفض استهلاك الوقود وخفض التلوث البيئي، حيث يتلخص عمل هذا النظام في غلق المحرك عند التوقف بالسيارة وتشغيله عند الانطلاق بها، وكمثال على ذلك عند التوقف في إشارة مرور يتم غلق المحرك أوتوماتيكياً، وعند فتح الإشارة والضغط على دواسة البنزين يعمل المحرك مجدداً.

لكن بعض قائدي السيارات تساءل حول إذا ما كان نظام إيقاف وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً يتسبب في ضعف البطارية أو تلفها بسبب تشغيل وإيقاف المحرك بشكل متكرر.

رداً على هذا السؤال، قالت الهيئة الألمانية للفحص الفني أن السيارات المجهزة بنظام تشغيل وإيقاف المحرك تكون مجهزة ببطاريات خاصة تناسب أحمالاً أعلى، حيث تتولى التقنية إيقاف المحرك أوتوماتيكيا عند توقف الإطارات قبل إشارة مرورية على سبيل المثال، وتبدأ السيارة في الدوران مرة أخرى عند ضغط قائد السيارة على دواسة الوقود.

وأوضحت الهيئة الألمانية بأن البطارية التي تشغل هذا النظام تكون مصممة لتناسب عمليات الإيقاف والتشغيل المتكررة، فضلاً عن أنها تكون مصممة للتحميل العالي، حيث يتم استخدام بطاريات خاصة مجهزة لتحمل عمليات الشحن وتفريغ الشحن بكثرة.

مع ملاحظة أنه في حال تلف هذه البطاريات، فإنه لا يجب تغييرها إلا عن طريق متخصص، وذلك لإعادة برمجة البطارية الجديدة في نظام التحكم، وعدم الإضرار بالمكونات الكهربائية الأخرى بالسيارة.