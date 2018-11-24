جيمس مونرو يستقبل معلمي ومعلمات خبرات ” اوكلاند ” بالرياض

مريم فرحان الفيفي(صدى):

أقام السفير النيوزيلندي جيمس مونرو بمقر إقامته بالرياض مساء الخميس الماضي الثاني والعشرون من نوفمبر وبحضور السفير السعودي في نيوزيلندا د.عبدالرحمن السحيباني مأدبة عشاء لمعلمي ومعلمات خبرات وذلك بمناسبة انتهاء برنامجهم التدريبي وعودتهم لأرض الوطن. بكل فخر واعتزاز يشرفني أن أسرد لكم محتوي كلمة السفير النيوزيلندي في تلك الأمسية الاستثنائية. ” ترحيبا حار جدا لكم جميعا ، فإنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بمجموعتنا الأولى من معلمي ومعلمات خبرات في المملكة العربية السعودية. لقد سمعنا قصصا رائعة حول تجربتكم الإيجابية ومشاركتكم الجيدة في نيوزيلندا. يعكس هذا المساء الأهمية التي توليها حكومة نيوزيلندا للعلاقة التعليمية بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا، وخاصة الطلاب والمعلمين . يعد التعليم النيوزيلندي مهما جدا لنيوزيلندا ، فمن الناحية الإقتصادية تعد صناعة التعليم من بين أهم أربع صناعات في نيوزيلندا، والأهم من ذلك أن التعليم يعزز الروابط بين البلدان والمهارات والقدرات والرفاهية لشعوبنا. نحن لانزال ملتزمين بتعميق وتوسيع نطاق مشاركتنا التعليمية مع المملكة العربية السعودية. في هذا العام بدأ حوالي ۱۰۰ معلما سعوديا التطوير المهني مع جامعات اوكلاند، ويكاتو، فيكتوريا، ورافقهم 450 فردا من أفراد العائلة. لقد أتيحت الهم الفرصة للتعرف على مدارس نيوزيلندا ذات الطراز العالمي. يسعدني أن أرحب بمعلمي ومعلمات خبراتنا هذا المساء.أنتم أساس العلاقة بين بلدينا، وسوف تكون لعقود قادمة. شكرا الإختياركم نيوزيلندا. إن قصص التعليم الأقوى التي يمكن سردها هي قصصكم .لقد عشتم رحلة التعليم النيوزيلندي واستنشقتوها، واشجعكم جميعا على مشاركة هذه القصص مع طلابكم ومجتمعاتكم المدرسية. اتمنى لكم أمسية ممتعة ونتطلع إلى المزيد من قصص نجاح التعليم المشترك بين المملكة العربية السعودية ونيوزيلندا.”

کما طرحت مجموعة من الأسئلة على سعادة السفير أثناء العشاء حيث تلخصت اجاباته على النحو التالي: ماهي رؤيتك العامة للمملكة العربية السعودية؟ | عائلتي وأنا نحب العيش في المملكة نحن نحب الهواء الطلق فكثيرا مانخرج إلى الصحراء لرحلات عائلية.أما على المستوى المهني فلقد دهشت من سرعة التغيير التي حدثت في ظل الرؤية ۲۰۳۰ فقد كنت دبلوماسيا في المملكة في الفترة مابين عام ۲۰۱۱ إلى عام ۲۰۱۳ وكانت لي عودة للملكة في نهاية العام ۲۰۱۷ كسفير لنيوزيلندا بالمملكة العربية السعودية فقد وجدت الفرق مذهلا فعلا. مارأيك في برنامج خبرات التطوير المهني للمعلمين”؟ في لغة الماوري الأصلية في نيوزيلندا كثيرا مانقول “هاي تانجاتا، هي

تانجاتا،هاي تانجاتا۔ الإنسان ،الإنسان ، الإنسان. وهذا يعني أن تحسين الإنسان هو أساس التقدم في البلد. خبرات تضرب في قلب التعليم وتحسن قدرات الشباب السعودي. تفخر نيوزيلندا باستضافة 150 معلما ومعلمة من هذا البرنامج الهام. كيف تقيم تجربة معلمي ومعلمات خبرات في نيوزيلندا وما سمعته من المؤسسات النيوزيلندية؟ تعتبر نيوزيلندا فريدة من نوعها باعتبارها واحدة من أكثر الوجهات الدراسية أمانا وعالية الجودة والوفاء للطلاب السعوديين. أكد لنا معلمو ومعلمات خبرات اوكلاند قيمة خبرتهم في نيوزيلندا. أحيي جهودهم لتحقيق أقصى استفادة من وقتهم بنيوزيلندا حيث أنني رأيت أنهم قاموا بإنشاء حساب تويتر ناجح لتبادل خبراتهم مع جميع المعلمين .

كانت هذه الأمسية تهنئة وتكريم لمجموعة اوكلاند الانتهاء بعثتهم التدريبية. الجدير بالذكر أن مجموعة مبتعثي ومبتعثات خبرات كباوكلاند أنهوا برنامجهم التدريبي في التاسع عشر من أكتوبر الماضي بعد رحلة من التميز والإبداع قادها نخبة متميزة من معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية ، حيث اكتظت وسائل التواصل الإجتماعي ومنصة يامر بملفات مميزة وقيمة كانت وستكون مرجا للكثير.

شكرا سعادة السفير النيوزيلندي على تلك الكلمات المحفزة وعلى الدعوة الكريمة وعلى جمال الحفاوة والإستقبال.. شكرا سعادة السفير السعودي د. عبدالرحمن السحيباني حضوركم زادنا فخرا وشرفا .شكرا حكومة خادم الحرمين الشريفين متمثلة في وزارة التعليم والمركز الوطني للتطوير المهني .شكرا معلمي ومعلمات خبرات اوكلاند لجمال مانقلتموه من أثر.