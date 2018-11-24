” كراني ” : أمطار رعدية وبرد على بعض المحافظات

عادل الحربي(صدى):

كشف خبير الأرصاد الجوية والطقس، حسن كراني، اليوم السبت، أنه سيكون هناك أمطار رعدية تميل للغزارة بالإضافة إلى تساقط حبات البرد على بعض المحافظات في بعض المناطق ومنها منطقة مكة المكرمة.

وأوضح ” كراني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه: ” بعون الله تعالى أمطار رعدية تميل للغزارة+ برد+ رياح هابطة عالليث القنفذة الباحة بيشة منطقة مكة المكرمة. ”

وأضاف خبير الأرصاد الجوية: ” خاصة جنوب جدة مكة ومحافظة الطائف.. نظرا لنشاط تراكم سحابي على جنوب وسط البحر الأحمر يتحرك متسارع نحو الشواطئ ..والله أعلم ..راجيا السلامة للجميع. “