زوجة ويل سميث تعترف : ” لست ناضجة بما يكفي للحصول على الطلاق

أميره خالد(صدى):

على الرغم من مرور أكثر من عقدين على زواج جادا بينكيت، من النجم الأمريكى “ويل سميث” حيث تزوجا منذ مايقرب من 21 عاما بعد طلاق سميث من زوجته الأولى إلا أنها اعترفت بأنها لا تشعر انها قادرة على التعامل مع الطلاق .

وقالت الممثلة الأمريكية، البالغة من العمر 47 عاما، فى لقاء لها مع البرنامج التلفزيونى ” Watch Red Talk” : حول مدى ارتباطها بزوجها وإمكانية الإنفصال “بالنسبة لي شخصيًا ، لست ناضجة بما يكفي للحصول على الطلاق .

وكان المغني براكستون – البالغ من العمر 51 عاما – الذى انفصل عن زوجته بعد زواج دام 12 عاما مندهشا من الجرأة التى تعاملت بها “جادا بينكيت” حول قضية الطلاق.