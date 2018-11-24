” الدوسري ” يكشف عن أهمية الجولة العربية الواسعة للأمير محمد بن سلمان

نايف السالم(صدى):

تعتبر جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا، فرصة مهمة لتعزيز الدور القيادي للمملكة إقليمياً ودولياً، باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، حيث تمثل المملكة المنطقة في هذه القمة الأكثر أهمية.

وتهدف جوالات الأمير محمد بن سلمان؛ لتعزيز مكانة المملكة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والترويج لرؤية المملكة 2030.

وقال الكاتب والمحلل السياسي سلمان الدوسري إن الجولة العربية الواسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تسهم في تطوير العلاقات العربية، خاصة أنها تتزامن مع ترؤسه وفد بلاده في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين الأربعاء المقبل، موضحا أن هذه الجولة تشكل فرصة مهمة لتعزيز الدور القيادي، إقليمياً ودولياً، للمملكة، باعتبارها العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين، حيث تمثل المملكة المنطقة في هذه القمة الأكثر أهمية سنوياً على المستوى الدولي.

وأضاف الدوسري في مقاله ” ما بعد جولة محمد بن سلمان ” بصحيفة ” الشرق الأوسط ” : ” هذه المرة تكون الوجهة عربية لتشمل الإمارات والبحرين ومصر وتونس والجزائر وموريتانيا، وذلك في مسعى متواصل للأمير محمد بن سلمان؛ من أجل تعزيز مكانة بلاده سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، والترويج لرؤية المملكة 2030.. ومن أجل أيضاً تعزيز الحضور الدبلوماسي السعودي القوي، باعتبار أن المملكة لاعب رئيسي لا يستغني عنه العالم، بشهادة رئيس أكبر دولة في العالم دونالد ترامب الذي قال عن المملكة ” إنها حليف لا غنى عنه “.

وأشار الدوسري: ” حطت رحال طائرة ولي العهد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مساء أول أمس، كأول محطة لجولة عربية واسعة تشمل ست دول يقوم بها الرجل الثاني في المملكة، ضمن دبلوماسية جديدة انتهجتها المملكة منذ تولي الملك سلمان الحكم في بلاده أوائل 2015، تقوم في أساسها على الاستفادة القصوى من هذه الزيارات بتعزيز المصالح مع الدول الأخرى وتطوير العلاقات معها، أكثر من كونها زيارات بروتوكولية تنتهي منافعها بنهاية الزيارة نفسها “.

وتحدث ” الدوسري ” عن عناصر القوة في شراكة المملكة والإمارات، قائلا: ” هنا في أبوظبي يحتفي الإماراتيون، رسمياً وشعبياً، بزيارة الأمير محمد بن سلمان وكأنه يزورهم لأول مرة، وهو الذي لا يغيب عن العاصمة الإماراتية بزيارات لا تنقطع وتواصل مستمر، ومردّ ذلك أن كل زيارة لولي العهد السعودي للإمارات يضع من خلالها أساساً جديداً ترتقي معه العلاقات السعودية الإماراتية، التي تمر بأقوى مراحلها منذ تأسيسها قبل خمسة عقود، وذلك بفعل القناعة التامة من الرياض وأبوظبي بالتحالف الاستراتيجي القوي الذي يجمع البلدين، والرغبة المشتركة للبلدين في تعزيز شراكتهما التي تعد أهم مصادر القوة بينهما، حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار وهو الأكبر في الشرق الأوسط، وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالمياً، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، ولديهما اليوم أكثر من 175 مبادرة ومشروعاً ينتظر أن ترسم واقعاً جديداً للمنطقة ومرحلة جديدة من العمل المثمر، كما لديهما أيضاً القدرة والرغبة في التكامل بين الجانبين في ثلاثة محاور مهمة؛ الاقتصادي، والبشري، والمعرفي، والمحور السياسي والعسكري والأمني، ناهيك عن التوافق الكبير الذي يصل إلى حد التطابق في مواقف البلدين ورؤيتهما المشتركة للقضايا والأزمات الإقليمية والدولية”.

واختتم ” الدوسري ” حديثه بشأن ما بعد جولات وزيارات سمو ولي العهد، قائلا: “كعادة جولات وزيارات الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان، فإن ما قبل الزيارات الرسمية ليس كما بعدها، فهناك دبلوماسية سعودية متميزة تهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية وحمايتها، وتعزيز دور المملكة في إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم، ولا شك أن هذه الجولة العربية التي يقوم بها ولي العهد السعودي ينتظر منها أن تسهم في تطوير العلاقات السعودية العربية باعتبارها أحد المرتكزات التي تقوم عليها ثوابت المملكة ، وعدم السماح بمحاولات الاختراق التي تقوم بها دول إقليمية لتمرير أجندتها التي تساهم في خلق الفوضى وإبعاد الاستقرار، وهو آخر ما يمكن أن تريده المنطقة في وقتها الحالي “.