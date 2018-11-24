مفاجأة جديدة بـ ” دق على عمتك ” .. محاولات للصلح في القضية

نايف السالم(صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، عن تحديد آخر ربيع الأول الحالي -بعد أسبوعين- موعدًا للنظر في الحق الخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” ، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” آخر المستجدات بقضية ” دق على عمتك “ .

وفي هذا السياق، صرحت مصادر بأن هناك محاولات صلح بالقضية التي صُدر فيها حكم سابق بالحق العام بالسجن لكلاً من المتهم الرئيسي وزوجته.

يُذكر أن جزائية مكة كانت قد أصدرت حكمًا بالعقوبة 60 يومًا سجن ،و20 ألفًا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.

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