مفاجأة جديدة بـ ” دق على عمتك ” .. محاولات للصلح في القضية
أعلنت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، عن تحديد آخر ربيع الأول الحالي -بعد أسبوعين- موعدًا للنظر في الحق الخاص في القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” دق على عمتك ” ، والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” آخر المستجدات بقضية ” دق على عمتك “ .
وفي هذا السياق، صرحت مصادر بأن هناك محاولات صلح بالقضية التي صُدر فيها حكم سابق بالحق العام بالسجن لكلاً من المتهم الرئيسي وزوجته.
يُذكر أن جزائية مكة كانت قد أصدرت حكمًا بالعقوبة 60 يومًا سجن ،و20 ألفًا غرامة ،و50 جلدة لكل من المتهم الرئيسي وزوجته.
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لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2394 ] نشر منذ 4 ساعات
نهاية الهياط تكفى ولجل الله
برر[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتتنازل ابدا ابدا عشان تنفعه عمته
برر[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتتنازل ابدا ابدا عشان تنفعه عمته
بنشري شفايف[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا اخوان انا علقت على هذا الموضوع
انا واخي العزيز مطرفي والاخ العزيز سحاااب
والغير من الاخوه الاعزاء
الان طلع معلقين ااخر
والي قلتهم وانا منهم شىء لم يذكر
…………..
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38738 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليش توصل نفسك لهل المواصيل
ليه ماتتعوذ من أبليس من البداية
طالع على الناس بشررررررررك👺
عندك مشكلة مع رًجل أمن أو إي إنسان
تروح تدخل نفسك في متاهاااااااات
مالها أول ولاأخر
عاجبك وضعك الحين
ورطت نفسك وعائلتك وأشغلت خلق الله
وتهدد بعمتك وبالأعلام وباالتصعيد
وفي الأخير طايح مغمى عليك في المحكمة
وتكفون أصلحوا
الله يخليكم أصلحوا
أنا فيني الضغط أنا فيني السكر
إذا عندك مشاكل تعوذ من أبليس طيب
وإذا السكر عندك باالملعقة
ترى فينا باالكيلو
ماسوينا سواتك الله يهديك
عمومآ
أنا من هنا أطلبك يبوخلف
تعفي عنه هاالمره والي جاه يكفيه
أنت طيب وبن حلال
وقلبك كبير
والعفو عند المقدرة😐
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38738 ] نشر منذ 2 ساعتين
في واحد مضيع الطاسه بعد🤔
الي هنا خبر صلح
أرجع لخبر الحكم😐
ام امل[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 2 ساعتين
اتمنى ما يتنازل على الأقل درس لان التافهات وقليلات الادب انتشروا هاليومين اخر وساخه قبل يومين شفت وحده للاسف تظرب عامل بمدينه ألعاب وتهجمت عليه مسكين بس لانه يقول ولدت صغير ومو مسموح له هادي اللعبه اكبر من سنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58926 ] نشر منذ 58 دقيقة
الصلح خير ,,