تعليق التدريب بالكلية التقنية في الليث بسبب السيول

نايف السالم(صدى):

كشفت الكلية التقنية بمحافظة الليث عن تعليق التدريب للطلاب والمدربين غدًا الأحد.

وعن ذلك، أبان محمد الشهري، عميد الكلية التقنية بالليث، أن التعليق جاء بسبب السيول التي اجتاحت المحافظة، والتي دخلت مبنى الكلية من الجهة الشمالية.

يُذكر أن فرق الدفاع المدني استنفرت مدعومة بمائة وخمسين عضوًا من فريق السلام للبحث والانقاذ؛ وذلك بعدما تسببت السيول المنقولة في غرق العديد من الممتلكات الخاصة بسكان محافظة الليث، وخاصة حي الكليبية الذي تضرر بشدة.

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