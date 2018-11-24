مدير عام الأمر بالمعروف يلقي محاضرة عن ” أهمية الأمن الفكري ” بمكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

ألقى فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري محاضرة عن ( أهمية الأمن الفكري ) بجامع مركز تدريب قوات أمن المنشأت بمنطقة مكة المكرمة.

وبين فضيلته في محاضرته مفهوم الأمن الفكري وأهميته في حياة الفرد والمجتمع. مؤكداً على دور رجل الأمن في تحقيق الأمن الفكري.

وأوضح العمري في ثنايا المحاضرة مهددات الأمن الفكري وخطورتها على المجتمعات الاسلامية.

وأشاد فضيلته بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن الفكري.

يذكر أن هذه المحاضرة تعد إحدى برامج إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة مكة المعتمدة، والتي تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.