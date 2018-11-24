بالفيديو.. تعرّف على مسؤولياتك تجاه وثائقك

علي القحطاني(صدى):

نشرت الأحوال المدنية مقطع فيديو يوضح ما يجب على كل فرد تجاه وثائقه الوطنية مثل بطاقة الهوية وسجل العائلة وغيرها من الوثائق الرسمية.

وقدمت الأحوال المدنية خلال المقطع الذي لم تتجاوز مدته 40 ثانية عدة نصائح هامة منها الابلاغ عن الواقعات المدنية ، مثل الميلاد أو الوفيات ، والمؤهل العلمي ، والمهنة كما شددت على ضرورة تحديث البيانات مثل العنوان ، وأرقام التواصل .